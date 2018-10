La grande Une ▶️ La baleine juvénile est morte





Le cétacé baptisé Billy, très affaibli et blessé, a passé la nuit près des côtes. Si au petit matin, le mammifère marin qui mesure entre 7 et 10 mètres était encore en vie, il ne montrait plus de signes de vie aux alentours de 9H30. Plus aucun évent n'était constaté.



Les équipes de l'association Globice sont sur place et ont tenté de déterminer si la baleine respirait encore. Ils ont procédé à des prélèvements et à une observation. La vétérinaire de l'association Globice, Vanessa Estrade, a confirmé le décès peu après 10H30. "Il n'y a plus de respiration et plus de spasmes musculaires", a-t-elle constaté.



La baleine doit ensuite être retirée du site. Une autopsie pourra éventuellement être réalisée.



