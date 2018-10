▶️ La baleine juvénile en très mauvaise posture

La délivrance espérée s'est terminée sur un échec. La baleine juvénile qui s'est échouée ce lundi matin sous une pile de la NRL au niveau de la Grande Chaloupe, n'a pas pu regagner le large.Un peu plus de 4 heures après son sauvetage, mené avec minutie par des équipes motivées , la jeune baleine a été repérée par des pêcheurs , au niveau de la grande ravine. Se laissant porter sur les tétrapodes, elle s'est de nouveau échouée.L'heure tardive ne permet pas de mobiliser une équipe, a indiqué avec regret l'association Globice. Avec les blessures que présente le cétacé, le scenario d'un retour au grand large semble fort compromis...Sur place, un pêcheur raconte que la baleine était déjà près des tétrapodes quand il l'a trouvée. "On diré elle i veu parle avec nou juska là", se désole-t-il, impuissant. Sur la vidéo, à 54 secondes, on entend le mammifère marin "chanter".