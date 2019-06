▶️ La Tournée Rodriguaise en opération séduction à La Réunion

La Tournée Rodriguaise est de retour à la Réunion, du 8 au 15 Juin. Née de la collaboration entre l’Office du Tourisme de Rodrigues et de l’Association du Tourisme Réunie (qui regroupe les opérateurs touristiques rodriguais), cette activité promotionnelle sur notre île vise à redynamiser le marché réunionnais, très important pour Rodrigues.



Pour ce faire, une importante délégation d’une quarantaine de personnes (dont 26 opérateurs, deux représentants de l’Office du Tourisme de Rodrigues, trois représentantes de l’Assemblée Régionale de Rodrigues, une représentante d’Air Mauritius et une troupe culturelle de 12 personnes) effectue une visite de 7 jours sur notre île avec pour objectif de promouvoir la destination Rodrigues comme étant "un havre authentique, paisible et reposant".



"Nous voulons que les Réunionnais découvrent l'authenticité de cette île, la petite soeur des Mascareignes" explique André Aurèle, président de l'association du tourisme réunie. "C'est une destination qu'il faut mériter. On essaie de pratiquer un tourisme durable, un tourisme de proximité, avec une expérience humaine", ajoute-t-il, précisant que cette île est "fragile".



L'événement a débuté ce samedi par des animations à Saint-Denis avec la troupe traditionnelle Kadans Kreol et l’incontournable Edouard Doyal, accompagné de Jean Michel Lisette, au Barachois et au Marché forain du Chaudron. Deux ateliers de travail sont aussi organisés avec les agences de voyage, le premier ce mardi 11 Juin à la mairie de Saint-Denis et le deuxième dans le sud de l’île à l’hôtel Le Battant des Lames à Saint Pierre le vendredi 14 Juin.



La tournée prend cette année une dimension supplémentaire, Air Austral assurant une liaison directe entre les îles sœurs à raison d’un vol une fois par semaine depuis avril 2019. Air Mauritius proposera en outre des tarifs promotionnels en ce qui concerne la desserte Réunion-Maurice-Rodrigues sur laquelle la compagnie a augmenté ses vols au départ de Pierrefonds.



Les précisions d'André Aurèle, président de l'Association du Tourisme Réunie :