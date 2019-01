A la Une . ▶️ La Région lance une aide d'urgence de 6 millions d'euros pour les TPE

Suite au mouvement des gilets jaunes de novembre et décembre 2018, de nombreuses TPE et PME locales ont vu leur chiffre d'affaires s'effondrer. De nombreuses pertes d'exploitation ont été enregistrées, avec des préjudices allant jusqu'à 700 millions d'euros sur l'ensemble de l'économie réunionnaise.



Certains employés ont même pour certains perdu leur emploi. La CCIR avait, en fin d'année dernière, fait la demande pour que La Réunion soit considérée comme zone de catastrophe économique.



Elle avait également demandé à ce qu'un dispositif d'aides d'urgence soit mis en place afin de relancer les activités de ces entreprises. Une aide également exigée par le collectif "Sauvons nos TPE-PME 974" en décembre dernier.



Le patron de la pyramide inversée a, semble-t-il, entendu la demande. Le président de Région vient d'annoncer ce lundi après-midi, une première enveloppe de 6 millions d'euros. Mais cette aide s'adresse uniquement aux TPE locales de moins de 10 salariés, ayant un chiffre d'affaires annuel ne dépassant pas les 750.000 euros.



5000 euros par entreprise maximum



Les entreprises concernées pourront bénéficier du soutien des conseillers des Maisons de l'Entreprise, à compter d'aujourd'hui 14 janvier 2019, jusqu'au 1er mars pour déposer leur dossier.



Sur le plan pratique, cette aide s'adresse aux entreprises qui ont moins d'un an. Le montant de l'aide accordée sera fonction de la moyenne du chiffre d'affaires présenté par la société. L'aide est plafonnée à 5000 euros par entreprise.



"Cette aide est amenée à évoluer rapidement tant en volume qu'en périmètre", envisage déjà conseillers régionaux Olivier Rivière, Bernard Picardo et Ibrahim Patel. ce dernier a salué la promesse tenue par le président de Région tout en ajoutant que c'était désormais à elles de se faire connaître auprès des antennes de la CCI.



La première estimation de la Chambre de métiers fait état, selon son président Bernard Picardo, de plus de 500 entreprises en difficulté, 6244 jours de travail perdus et 40 millions de chiffre d'affaires également perdus.



"Les pertes seront prises en charge à hauteur de 100% et la Région peut ajouter à cela une aide s'élevant à 50% du montant HT des investissement réalisés entre début novembre 2018 et fin janvier 2019", explique Olivier Rivière qui confie qu'une prochaine enveloppe régionale est prévue et pourrait dépasser les 20 millions d'euros. Charline Bakowski Lu 703 fois





Dans la même rubrique : < > Bras-Panon : J-H Ratenon candidat aux municipales ? La police cherche à identifier un homme décédé à Bellepierre