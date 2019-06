A la Une .. ▶️ La Région amplifie son dispositif Cap Création: Plus de 1,8 million d'euros engagés pour 2019

Afin de faciliter l'accès à l'entrepreneuriat au public éloigné de l'emploi, la Région Réunion a dévoilé ce mardi la nouvelle mouture de son dispositif Cap Création. Cet outil, lancé en septembre dernier, avait bénéficié de 1,5 million d'euros de financement de la part de la collectivité régionale et de BPI France, permettant la création de 66 entreprises. Pour 2019, les deux entités se sont réengagées à hauteur de 1,8 million d'euros, avec un volet financier "plus complet" assure la Région.



Cap Création est un dispositif dit de "proximité" pour l'emploi et l'entrepreneuriat est destiné avant tout aux demandeurs d'emploi, aux femmes voulant se lancer dans l'entrepreneuriat, aux porteurs de projet installés dans les hauts de l'île ou encore aux activités relevant de l'économie sociale et solidaire.



Il a été lancé par la collectivité régionale pour accompagner et entendre les porteurs de projet les plus éloignés des dispositifs d'aide et d'accompagnement et faciliter leurs démarches administratives. Les porteurs de projet intéressés par Cap Création devront se tourner vers leur chambre consulaire de rattachement (chambre de commerce ou chambre de métiers) mais aussi vers les guichets Soutenir Accompagner Valoriser (SAV) de la Région et les autres structures associatives financées par cette dernière pour avoir une première écoute.



Des formations réparties en 13 sessions cette année



Une première entrevue importante pour le porteur de projet qui sera évalué sur sa capacité à mettre en oeuvre son projet d'un point de vue technique, humain et financier. Il sera également aidé dans la structuration et la viabilité économique du projet et accompagné dans la réalisation de son business plan, dans sa recherche de financements ou dans sa mise en relation avec les finances.



Enfin, une formation de 35h viendra conclure le projet de création d'entreprise et accompagnera le futur chef d'entreprise à définir sa stratégie commerciale, à construire ses prévisions financières ou encore à choisir le statut juridique adapté à sa situation. Ces formations seront réparties en 13 sessions cette année.



Son dossier Cap Citoyen validé, le porteur de projet dispose de plusieurs financements possibles. Le premier est un prêt à taux de zéro d'un montant maximal de 8 000 euros avec Initiative Réunion, France Active Réunion, Créasol ou ADIE, couplé à un prêt bancaire d'un montant au moins équivalent. Le second financement est un micro crédit d'un montant maximal de 12 000 euros (avec un taux de 7,53% remboursable sur 48 moins maximum auprès de l'ADIE ou d'un taux de 5% remboursable sur 60 mois maximum auprès de Créasol). Le porteur de projet pourra également bénéficier d'un prêt d'honneur Initiative Réunion d'un montant maximal de 15 000 euros à 0% (remboursable sur 5 ans maximum et obligatoirement couplé à un prêt bancaire) mais aussi d'un prêt IRUN by BFC d'un montant de 5 000 euros à 3 000 000 euros au taux de 1,25% à 1,5%.



Via ce dispositif, le président de Région a pour ambition la création de 1 300 à 1 400 entreprises d'ici 2020. "C'est ambitieux mais c'est à la hauteur de ce qui est aujourd'hui nécessaire de faire encore une fois pour accompagner le développement de La Réunion", explique-t-il:

SI Lu 181 fois





Dans la même rubrique : < > Volcan: L’intensité du trémor éruptif en baisse Eruption: point météo de midi sur la région du volcan et de la RN2