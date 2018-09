▶️ La PMA pour toutes: La Réunion "plutôt favorable"

Le Comité consultatif national d’éthique a rendu un avis favorable au sujet de l’ouverture de la PMA (procréation médicalement assistée) à toutes les femmes, ce mardi. Elle serait donc possible pour les femmes lesbiennes et les femmes célibataires. Cet avis est similaire à celui rendu en 2017 par le comité sur la même question. Le but serait de "pallier une souffrance induite par une infécondité résultant d’orientations personnelles".



À La Réunion, le débat a eu lieu en avril. L’Espace éthique de La Réunion a tenu 2 heures 30 de débats auxquels environ 90 personnes ont participé ainsi que des consultations citoyennes. Le tout a ensuite été remonté au niveau national. "Ils ont été plutôt favorables à La Réunion, affirme le docteur Edouard Kauffmann, directeur de l’Espace éthique ainsi que gynécologue obstétricien au CHU de Saint-Pierre, il y avait principalement une population jeune et essentiellement des soignants qui avaient une philosophie très ouverte". Mais c’est dommage, selon lui, que "la population plus âgée souvent contre la PMA pour toutes ne se soient pas déplacée". Comme résignés, ils auraient été persuadés que la décision était déjà prise.



Même sentiment pour Clément Ah-Line, président du collectif Tous pour le mariage homme/femme, qui avoue que l’ "on ne peut pas empêcher le monde de tourner". Pour Edourard Kauffmann, qui pratique des IVG (interruptions volontaires de grossesse), pas le même avis mais même logique : "la société évolue". "Vu que je pratiquais les IVG, je me suis intéressé aux questions éthiques", explique-t-il. Et selon lui, il reste "beaucoup de choses à réfléchir", telles que la "recherche des origines". Ou encore, la GPA (gestation pour autrui) à laquelle le comité s'est opposé pour des raisons d'exploitation de la femme ou respect de la personne humaine. "Il ne faut pas le faire seulement pour soi mais aussi pour l’enfant, termine-t-il, le bien-être est physique mais aussi moral et intellectuel, c’est tout aussi important, et il ne faut pas l’oublier".