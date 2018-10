▶️ La Chambre de métiers inaugure sa "CMA Mobile" en présence d'Annick Girardin

Le tour de l'île d'Annick Girardin se poursuit. Après une escale à Saint-André pour assister à l'inauguration de la mairie sociale et une visite du centre d'innovation et de recherche du bâti tropical, la ministre des Outre-mer s'est rendue au champ de foire de Bras-Panon où elle a inauguré la fameuse "CMA mobile" de la Chambre de métiers et d'artisanat de La Réunion.



Cette antenne mobile, pensée par les équipes de la CMAR, a pour objectif de rapprocher la chambre consulaire de ses adhérents en leur offrant dans n'importe quel lieu du territoire son offre de services, que ce soit des conseils juridiques, économiques, formalités diverses ou encore des informations sur la formation continue et l’apprentissage.



Une antenne qui sera selon Bernard Picardo, président de la CMAR, "présente dans les quartiers ou sur les grandes manifestations selon un calendrier qui fera l’objet d’une large communication", afin dit-il "d'éviter les pertes de temps en voiture tout en profitant de ce que la chambre peut vous offrir".



"Ce véhicule connecté a vocation d'offre un ensemble services de la chambre, en complément de nos propres agents. La CMA mobile se rendra par exemple dans les zones d'activité, cœur de villes, zones rurales", explique Bernard Picardo. Le but, "rompre l'isolement des chefs entreprises et déployer une offre globale sur l'ensemble du territoire".



L'initiative a été saluée par la ministre. "Il était indispensable de toucher ces entrepreneurs. Je suis plus que confiante, La Réunion est vraiment un territoire d’innovation et de solution, elle a toute sa place dans l’océan Indien et doit être cette terre d’expérimentation", a-t-elle commenté.



Également présent, Didier Robert. Pour le président de Région, "cette initiative dénote l'engagement fort de la Chambre de métiers auprès des chefs entreprise de La Réunion". Il ajoute : "c'est une étape supplémentaire franchie avec les acteurs du territoire qui apportent développement et dynamique au territoire. Il faut arriver à donner aux jeunes de la réussite, il y a de nombreuses pépites qui doivent éclore".



L'antenne mobile a déjà rendez-vous mardi prochain à la Plaine des Palmistes et parcourra 8 villes au total avant la fin de l’année.