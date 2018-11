▶️ La Chambre de métiers "confiante" pour 2019

L'heure du bilan a sonné pour Bernard Picardo et ses équipes de la Chambre de métiers et de l'artisanat. À l'occasion de l'Assemblée générale de la chambre consulaire ce mercredi, son président s'est félicité des actions menées par la CMAR tout au long de l'année comme la mise en place d'une CMA mobile , "plus de proximité" avec les artisans.Malgré un budget primitif 2019 de 24 millions concocté sur fond de contraintes budgétaires, Bernard Picardo ne manque pas d'ambitions pour la Chambre pour l'an prochain. Entretien: