▶️ La Chambre d'Agriculture dans la tourmente: 800.000€ de déficit

Triste bilan pour la Chambre d’Agriculture, qui fait le point sur la situation de sa trésorerie pour 2018. Les comptes ne sont pas partis pour s’améliorer, du moins pas avant la fin de l’année. En cause, le retard de versement des fonds FEADER.



Obligés de piocher dans le fond de roulement



"Aujourd’hui, nous sommes à - 800.000€. C’est très compliqué. Nous avons dû entamer nos fonds de roulement", explique Jean-Bernard Gonthier, Président de la Chambre d’Agriculture de la Réunion. En tout, c’est un trou de 1,8 million d’euros qui se creuse depuis 2015.



Du retard dans les aides allouées aux agriculteurs



Ce retard, ce sont en première ligne les agriculteurs qui l’accusent, dans le versement des aides allouées suite aux intempéries. "Aujourd’hui, toutes les aides sont en retard, comme notre structure a eu du retard pour encaisser les paiements. Les agriculteurs ont du retard sur les aides à l’investissement, à l'indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) ou les mesures agroenvironnementales (MAE), ce qui met à mal le monde agricole réunionnais", ajoute Jean-Bernard Gonthier.



La solution à court terme serait de demander une ligne de crédit aux collectivités, pour "passer le cap des mois de trésorerie déficitaires", précise la Chambre d’Agriculture.



"On est complémentaires avec le Département. Ils ont réalisé tout le travail d’après-cyclone, c’est la première porte de la Chambre d’Agriculture", explique Jean-Bernard Gonthier.



La Chambre d’Agriculture devrait être fixée au mois d’octobre. Tout cela en espérant que la question puisse être débattue en assemblée plénière, car pour le moment, l’opposition est aux abonnés absents et le quorum n’ayant pas été atteint ce jour, l’assemblée a été reportée.



La mission pour la nouvelle équipe dirigeante qui remportera les élections au mois de Janvier prochain sera donc de redresser la barre. "On aura peut-être une année déficitaire mais dès l’année prochaine il faudra travailler pour pouvoir reconstituer le fond de roulement", conclut Jean-Bernard Gonthier.