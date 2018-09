La grande Une ▶️ La CASUD va récompenser les foyers qui sortent moins leurs poubelles La CASUD lance la taxe d’enlèvement des ordures ménagères "incitative", la TEOMI. Une mesure inédite à La Réunion.

Payer le même taux de taxe d’enlèvement des déchets ménagers que son voisin alors que l’on produit beaucoup moins de déchets que lui, voici le traitement égalitaire auquel doit se conformer chaque foyer de La Réunion.



Les élus de la CASUD proposent de bousculer cette habitude. Ils ont validé aujourd’hui leur projet d’une taxe avec une part "incitative" sur la collecte du bac des ordures ménagères résiduelles (bac vert).



"Nous allons installer sur chaque bac une puce électronique qui permettra d’enregistrer le nombre de rotations effectuées. Et la facture sera basée sur le nombre d’enlèvements", programme André Thien-Ah-Koon, président de la CASUD.



L’enjeu est autant financier qu’écologique pour l’intercommunalité qui regroupe les communes du Tampon, de l’Entre-Deux, de Saint-Joseph et de Saint-Philippe, "parce que lorsque l’on a un bac de 280 litres et que l’on a que 10% de déchets à enlever, ce n’est pas rentable", avise le président de la CASUD. "Les ménages pourraient ainsi attendre une deuxième semaine, voire un mois avant de mettre leur poubelle verte dehors", donne-t-il comme exemple de comportement vertueux.



En juin 2019, un système de récompense sera proposé



L’objectif avoué de la CASUD : faire diminuer le nombre d’enlèvements des bacs devant chaque maison et ainsi établir une facturation qui tiendra compte des économies réalisées. "Des économies qui seront en grande partie répercutées sur la famille concernée", promet André Thien-Ah-Koon.



"Aujourd’hui, la TEOM est injuste : le citoyen paie le même prix pour la collecte si sa poubelle pèse 10 ou 20 kg. La création de la part incitative permettra la modulation de cette taxe en fonction du volume de déchets générés par chacun", détaillaient ce vendredi matin les élus réunis en conseil communautaire au Tampon.



"L’instauration de la TEOMI est un projet ambitieux et innovant. La CASUD est la première à mettre en place ce dispositif à La Réunion et fait partie des territoires pionniers en France", s'en félicitent les élus communautaires.



Début 2019, une phase de test préalable sera lancée sur quelques quartiers des 4 communes de la CASUD. Cette expérimentation permettra de dresser un premier bilan et de réajuster le dispositif en fonction des retours du terrain.



Par ailleurs, en juin 2019, un système de récompense - ou prime Rewarding - à partir de points cadeau, sera créé pour que chaque habitant soit récompensé lorsqu’il viendra déposer à la déchèterie des objets valorisables.

P.Bigot - L.Grondin Lu 1175 fois





