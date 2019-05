▶️ LIVE St-Leu: Hommage à Kim, le surfeur victime de l'attaque mortelle de requin

Un hommage est rendu ce dimanche à Saint-Leu au surfeur Kim Mahbouli, victime d'une attaque mortelle de requin le 9 mai dernier.Une première messe a eu lieu ce dimanche matin à 9h30, à l'église Saint-Christophe à La Chaloupe Saint-Leu.L'entourage familial et les amis surfeurs se sont ensuite donné rendez-vous à midi au spot de Saint-Leu.L'hommage a débuté par une minute de silence, comme pour exprimer un dernier adieu. S'en sont suivis de nombreux applaudissements et un moment de recueillement respecté de tous.L'hommage continue également avec une mise à l'eau. Cette dernière a été prévue dans une zone spécifique balisée par des apnéistes, des jets ski et des Zodiaques.Une ligne humaine se forme dans l'eau, des fleurs y sont jetées: la famille de surfeurs dit adieu à son ami.