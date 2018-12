La grande Une ▶️[LIVE] Port Est : Affrontements entre gilets jaunes et forces de l'ordre

Les forces de l'ordre font usage de grenades lacrymogènes pour disperser la centaine de gilets jaunes toujours positionné du côté du port est. Des jeunes répondent avec des jets de galets. Des grenades sont tombées dans la cours de certaines maisons environnantes. Un début d'incendie s'est déclaré dans le caniveau bordant la route ou prennent place ces affrontements.



L'accès à la zone portuaire est bloqué par un barrage depuis maintenant plus de deux semaines.



Plusieurs dizaines de camions et de véhicules blindés ainsi que l'hélicoptère de la gendarmerie sont sur place.

Charlotte Molina