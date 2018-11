▶️ LIVE : Les Gilets jaunes de l'Est interpellent Annick Girardin

C’est au tour des habitants de l’Est d’obtenir audience auprès de la ministre. Une rencontre improvisée se tient en ce moment dans les jardins de la sous-préfecture de Saint-benoît. Une délégation de Gilets jaunes fait face à la ministre dans une atmosphère cette fois-ci moins survoltée qu’à Saint-Pierre ce matin.



Les questions ou les remarques sur le quotidien vécu par chacun fusent et Annick Girardin tente une nouvelle fois de répondre à chacune des interrogations.



"Demain il y aura un complément sur la vie chère. Car c’est le sujet le plus attendu", vient de promettre la ministre des Outre-mer, interpellée par une citoyenne Gilet jaune.



"Levez les barrages !"



"Il faudrait que nous les consommateurs soyons autour d’une table avec les grands groupes. Hayot, Ravate,… On est en train de discuter d’eux sans eux", vient-elle à regretter.



"La richesse est mal redistribuée, acquiesce la ministre. Ensuite il y a très peu de transparence. C'est un mal français. Où est l’argent public ? Où est-ce qu’on l’a mis ? Autant pour les crédits nationaux que pour les crédits européens. Il y aura un site internet Transparence, je l’ai dit", souligne une nouvelle fois la ministre.



Au cours de cet échange, la ministre renouvelle sa demande maintes fois mentionnée depuis hier : "Levez les barrages. Il faut que les enfants retournent à l'école. Même si les échanges ne sont pas terminés, levez les barrages !"



Les échanges sont à suivre en direct sur des images de Samuel Irlepenne :