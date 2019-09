A la Une .

▶️ [LIVE] Annick Girardin visite la Mosquée de Saint-Denis

Après une série de rendez-vous clés, le programme de la Ministre des Outre-Mer prend une tournure plus cultuelle et patrimoniale avec la visite de la Mosquée de Saint-Denis. La façade de la plus ancienne mosquée de France a récemment été rénovée, Noor-E-Islam apparaît ainsi sous son plus beau jour après trois ans de travaux, juste à temps pour la venue d’Annick Girardin.

Charlotte Molina