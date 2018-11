▶️ L'opposition municipale dionysienne tacle sévèrement le tandem Annette/Bareigts: "Des pyromanes politiques"

L'opposition municipale dionysienne ne cache pas sa colère vis-à-vis de la majorité menée par Gilbert Annette. Elle reprochait au maire de Saint-Denis de maintenir ce vendredi en fin de journée un conseil municipal où seront présentés les orientations budgétaires 2019 alors même que le chef-lieu "connaît d'autres préoccupations", entre "violences nocturnes et problèmes de circulation" sur les barrages dressés par les gilets jaunes. (Note de la Rédaction : Le conseil municipal a finalement été reporté, le quorum n'ayant pas été atteint.)



Comme l'affirme Richenel Hubert, "au vu de la situation, nous avons demandé le report de ce conseil municipal ou une modification de l'ordre du jour mais on nous a fait comprendre qu'il aura lieu malgré tout. Doit-on ignorer les manifestants en se disant que la vie continue ? Je rappellerai que le maire actuel n'a cessé de marteler à chaque conseil municipal qu'il soutenait Emmanuel Macron et sa politique", tient à rappeler l'ancien adjoint de René-Paul Victoria.



Même son de cloche du côté de Jean-Jacques Morel, qui estime qu'il serait "plus urgent de rétablir la paix sociale à Saint-Denis", avant de décortiquer ces orientations budgétaires. Un apaisement qui passe par trois conditions selon lui.



Premièrement, que le maire en place et les élus de secteurs rétablissent un "réel" dialogue avec les Dionysiens, "et pas seulement derrière un micro le samedi matin". Deuxio, que la police municipale "joue réellement son rôle", aussi bien de jour comme de nuit, en soutien des éléments de la police nationale. Enfin, il demande à Gilbert Annette de rétablir les lignes de bus en centre-ville "là où il n'y pas de barrages, afin que les gens puissent aller travailler", clame le conseiller municipal d'opposition.



Gilbert Annette et Ericka Bareigts, des "pyromanes politiques"



Faouzia Vitry, elle, demande à Gilbert Annette "de ne pas fuir ses responsabilités". "À chaque fois que la maison brûle, au lieu d'éteindre le feu, il est le premier à rallumer les braises", dénonce la conseillère régionale.



Les conseillers municipaux d'opposition critiquent également les "propos totalement déplacés" du maire de Saint-Denis mais aussi de la député de la première circonscription, Ericka Bareigts. Un duo qualifié par l'opposition de "pyromanes politiques" et accusé de faire de Didier Robert "un bouc-émissaire" des tensions ayant cours à travers l'île. "Mme Bareigts était macroniste de la première heure je le rappelle. Lors des législatives, c'était Emmanuel par ci, Emmanuel par là…Elle a perdu son numéro de téléphone ?", reprend pour sa part Jean-Jacques Morel.



La parlementaire est notamment critiquée pour son "double discours". "Qui a voté ces taxes (sur le carburant, ndlr) à l'Assemblée nationale ?", tient à rappeler Michel Lagourgue. Philippe Jean-Pierre, lui, appelle Ericka Bareigts à "demander pardon". "J'aimerais qu'elle puisse dire aux Réunionnais qu'elle les a trahi car elle a été réélue députée en trahissant ses couleurs politiques. Maintenant, elle pointe du doigt les autres", déplore l'économiste.