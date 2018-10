▶️ L'opération de sauvetage de la baleine juvénile a débuté

Les sauveteurs sont actuellement à l'oeuvre pour tenter de sauver la baleine juvénile qui s'est échouée en-dessous du viaduc de la Grande Chaloupe.Ils tentent de placer une sangle autour du cétacé pour le déplacer et le remettre face à la mer.L'opération s'annonce longue et difficile, le pronostic vital de l'animal étant engagé."On va prendre les étapes une par une", explique Laurent Mouysset, directeur administratif de l'association Globice. "L'objectif s'est de le ramener en deux temps vers la pleine eau (…) On réfléchira ensuite au dispositif pour l'empêcher de revenir", vers les tétrapodes, poursuit-il.Le live à suivre par ici >>> https://www.facebook.com/zinfos974.reunion/videos/498134887338701/