▶️ [L'invité de Zinfos] Walles Kotra, directeur du pôle Outre-Mer à France Télévisions

Actuellement à La Réunion pour rencontrer les équipes de Réunion La 1ère , le directeur du pôle Outre-Mer à France Télévisions, Walles Kotra, est revenu avec Pierrot Dupuy sur les les nouvelles priorités de France Télévisions en matière de visibilité des Outre-mer sur les chaînes publiques nationales avec la disparition programmée de France Ô à l'été 2020 Pour Walles Kotra, "le débat, ce n'est pas France Ô, même s'il a fallu gérer les choses en interne. Le débat, c'est la visibilité des Outre-Mer", martèle le Néo-calédonien. En juillet dernier, un "Pacte pour la visibilité des Outre-Mer" a été signé entre le gouvernement et France Télé Un ensemble de 25 engagements qui entend garantir une meilleure visibilité des territoires ultramarins sur toutes les chaînes de l'audiovisuel public. Parmi ces mesures: un "réflexe outremer" dans l'ensemble de l'offre de France Télévisions, faire progresser la représentation des Outre-Mer dans les grandes éditions nationales de France ou de France 3 ou encore l'intégration des prévisions des territoires domiens au bulletin météo d'une chaîne nationale à une heure de grande écoute.Walles Kotra voit dans ce Pacte un "acte fondateur" avec ce "réflexe Outre-Mer". "On est rentré dans le logiciel du groupe France Télévisions (…) Dans l'information par exemple, chaque jour, il y aura à l'intérieur des rédactions nationales des personnes qui regarderont les éditions ultramarines et qui intégreront certains éléments dans les journaux", assure le Monsieur Outre-Mer de France Télévisions.