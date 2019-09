A la Une .. ▶️ [L'invité de Zinfos] Municipales : Ibrahim Dindar part "pour gagner"





"Je suis en campagne depuis quasiment six mois. Nassimah, qui est ma compagne, a souhaité me soutenir et m’aider dans ce combat qui est un combat difficile et a donc accepté de s’afficher à mes côtés et d’être sur ma liste si besoin en était", affirme Ibrahim Dindar, indiquant avoir été surpris à la lecture de l'article : "J'ai trouvé ça un peu fort de café parce que je n’ai pas personnellement cette information et ce n’est pas la posture qu’elle me montre".



Toutefois, celui qui a lancé un sondage avoue ne pas écarter la possibilité de laisser sa place à la sénatrice. "Si en octobre je suis à 10% et Nassimah à 20%, j’ai intérêt à lui proposer de prendre ma place, mais toujours dans un assemblage, dans un attelage, dans un duo. Je prône l’efficacité", déclare-t-il, pointant une information incorrecte "au moment où elle est parue". "Si elle prend cette décision, c’est parce que ce sera une décision partagée sur laquelle j’aurais pesé".



Second tour : "Ouvert à n'importe quelle hypothèse"



Interrogé sur les raisons qui pousseraient Nassimah Dindar à se lancer dans une bataille municipale, le candidat glisse en outre : "Ce que je pense c’est qu’elle s’aperçoit que quand on est une élue nationale on n'a pas de pouvoir".



Quant à la possibilité d'une alliance avec Gilbert Annette au second tour, "il n’en est pas question à l’heure à laquelle je vous parle", indique-t-il, ajoutant toutefois "ne pas savoir de quoi sera fait demain".



S'il part "pour gagner", Ibrahim Dindar admet être ouvert à la discussion s'il arrive en 3ème ou 4ème position, à certaines conditions : "qu'il n'y ait pas eu d’incident de campagne, qu’il y ait un maximum de colistiers de ma liste et qu’on reprenne des éléments de programme que j’estime indispensable pour Saint-Denis". Et de confirmer : "Si ces trois conditions sont réunies je suis plutôt ouvert à n’importe quelle hypothèse." Quelques jours après son article affirmant que Nassimah Dindar se portera candidate aux municipales de Saint-Denis , Pierrot Dupuy reçoit Ibrahim Dindar, candidat déclaré sur le Chef-Lieu."Je suis en campagne depuis quasiment six mois. Nassimah, qui est ma compagne, a souhaité me soutenir et m’aider dans ce combat qui est un combat difficile et a donc accepté de s’afficher à mes côtés et d’être sur ma liste si besoin en était", affirme Ibrahim Dindar, indiquant avoir été surpris à la lecture de l'article : "J'ai trouvé ça un peu fort de café parce que je n’ai pas personnellement cette information et ce n’est pas la posture qu’elle me montre".Toutefois, celui qui a lancé un sondage avoue ne pas écarter la possibilité de laisser sa place à la sénatrice. "Si en octobre je suis à 10% et Nassimah à 20%, j’ai intérêt à lui proposer de prendre ma place, mais toujours dans un assemblage, dans un attelage, dans un duo. Je prône l’efficacité", déclare-t-il, pointant une information incorrecte "au moment où elle est parue". "Si elle prend cette décision, c’est parce que ce sera une décision partagée sur laquelle j’aurais pesé".Interrogé sur les raisons qui pousseraient Nassimah Dindar à se lancer dans une bataille municipale, le candidat glisse en outre : "Ce que je pense c’est qu’elle s’aperçoit que quand on est une élue nationale on n'a pas de pouvoir".Quant à la possibilité d'une alliance avec Gilbert Annette au second tour, "il n’en est pas question à l’heure à laquelle je vous parle", indique-t-il, ajoutant toutefois "ne pas savoir de quoi sera fait demain".S'il part "pour gagner", Ibrahim Dindar admet être ouvert à la discussionà certaines conditions : "qu'il n'y ait pas eu d’incident de campagne, qu’il y ait un maximum de colistiers de ma liste et qu’on reprenne des éléments de programme que j’estime indispensable pour Saint-Denis". Et de confirmer : "Si ces trois conditions sont réunies je suis plutôt ouvert à n’importe quelle hypothèse."

Pierrot Dupuy Lu 567 fois





Dans la même rubrique : < > Sans permis ni assurance, sous effet, avec 3 enfants en bas âge dans son véhicule Le Grenelle des violences conjugales débute ce mardi