▶️ L'invité de Zinfos : Louis Laurent Léger, co-gérant de Pizza Cosy

Lors de heurts survenus la nuit d'Halloween au Chaudron, la pizzeria Pizza Cosy implantée dans le quartier depuis quelques mois, avait été cambriolée et vandalisée. Si le préjudice matériel n'a pas été conséquent, le gérant parle tout de même de plusieurs milliers d'euros de pertes.



Louis Laurent Léger n'a aucune rancoeur. "Nous sommes deux co-gérants, avec Romain Mercier, ce qu'on a en commun, c'est que nous sommes des idéalistes", commente-t-il. "Quand on a lancé notre projet, on a eu à l'esprit un vrai gagnant-gagnant. La pizza, c'est un service et un produit, mais on a envie que les gens soient contents, qu'ils aient du plaisir à manger", indique-t-il. Pour Louis Laurent Léger, les individus qui s'en sont pris à sa pizzeria n'ont pas conscience des conséquences que vont engendrer leurs actes.



"Quand on est vandalisé, la première réaction est sur des émotions toxiques et négatives. On a eu de la colère, de la déception, de la tristesse, de la peur parce qu'on vient de monter notre projet, on a 9 employés", confie-t-il avant d'affirmer : "Je n'ai pas envie de perdre du temps à avoir de la colère dirigée envers ces personnes". Louis Laurent Léger est l'invité de Pierrot Dupuy.