▶️ [L'invité de Zinfos] Gérald Maillot Président de la CINOR

Président de la CINOR et candidat aux prochaines municipales à Sainte-Marie, Gérald Maillot est l'invité de Pierrot Dupuy. La bataille à venir en 2020 face à l'actuelle majorité municipale, les projets portés par la CINOR ou encore ses rapports avec Gilbert Annette et Didier Robert, le président de l'intercommunalité du Nord a passé en revue ses actions et ses futures ambitions. Entretien :