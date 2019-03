▶️ [L'invité de Zinfos] "1 de perdu, 10 de retrouvés et plus si affinités", un livre érotique qui se déroule à La Réunion

"1 de perdu, 10 de retrouvés et plus si affinités". C'est le titre d'un roman érotique qui se déroule à La Réunion. Son auteure? Jeanne Guéraud (il s'agit d'un pseudonyme), une femme d'une cinquantaine d'années qui vit dans l'ouest et qui a vécu il y a peu ce que beaucoup de femmes de son âge ont vécu : un mari avec lequel elle vivait -croyait-elle- le parfait amour et qui découvre un jour, par hasard, en tombant sur une boite mail secrète, que son conjoint vit une double vie.



Non seulement il a une maîtresse, mais elle tombe sur des échanges de photos particulièrement osées qui la marqueront longtemps. Et elle découvre au passage que celui qu'elle croyait fidèle est un adepte des sites de rencontres.



Alors que beaucoup de femmes dans sa situation choisissent de se renfermer sur elles-mêmes, Jeanne fait le choix de sortir, de rencontrer des hommes... et de le raconter au travers d'un livre assez hard, il faut bien le dire. A ne pas mettre entre toutes les mains, donc.



"1 de perdu, 10 de retrouvés et plus si affinités" est l'histoire de ces rencontres. Une dizaine, comme son nom l'indique.



Pour autant, il ne s'agit pas à 100% d'une autobiographie. Certaines des histoires, on ne saura pas lesquelles, lui ont été racontées par certaines de ses amies et Jeanne se les est appropriées, pour les besoins de son roman.



Il n'en demeure pas moins que le livre se lit très facilement et offre surtout l'avantage de se dérouler dans des lieux connus des lecteurs réunionnais. Certains noms de restaurants ou de boites de nuit sont changés mais le lecteur devrait facilement les identifier.



L'auteure se dévoile -un petit peu- au cours d'un entretien de près d'une demi-heure avec Pierrot Dupuy. L'occasion de passer en revue la vie de cette femme libérée et de découvrir les dernières tendances sexuelles des Réunionnais.



Le livre est en vente à la boutique de vêtement Carioca à l’Hermitage à côté du Score, ainsi que sur le site lulu.com sur internet.