▶️ L'extrême-droite au pouvoir au Brésil après la victoire de Jair Bolsonaro

Surnommé le "Trump des tropiques", Jair Bolsonaro, candidat de l'extrême-droite et ex-capitaine d'armée nostalgique de la dictature militaire, a été élu dimanche soir président du Brésil avec 55,13% des voix. Son adversaire du Parti des travailleurs, Fernando Haddad, ne récolte que 44,87%.



Dans son premier discours retransmis en direct sur Facebook, Jair Bolsonaro a indiqué que le pays "ne pouvait plus continuer à flirter avec le socialisme, le communisme et le populisme de gauche".



Le nouvel homme fort du Brésil a également assuré que son gouvernement "défendra la Constitution, la démocratie et la liberté.



Des affirmations qui contrastent avec ses propos particulièrement virulents lors de la campagne présidentielle envers les femmes, les membres de la communauté LGBT ou encore de la communauté noire.



L'actuel président brésilien, Michel Temer, laissera sa place à son successeur le 1er janvier prochain à Brasilia.