▶️ L'agresseur au Tupic condamné. Le gilet jaune également...

L'épisode a marqué les esprits fin 2018. Durant les blocages de route des Gilets Jaunes, un médecin était sorti furieux de sa voiture à un rond-point de Saint-Gilles et avait arrosé de bombe insecticide un manifestant. Visé par la bombe insecticide, un manifestant s'était rebiffé, le tout finissant en bagarre générale. Gazeur et gazé ont comparu au tribunal correctionnel le 4 février dernier , pour violences.Ce lundi 18 février, le médecin agresseur et le manifestant qui, lui, a répliqué avec des coups, ont pris connaissance de la décision du tribunal. Lors de l'audience du 4 février, la procureure avait requis 6 à 8 mois de prison avec sursis contre le médecin, ainsi que 2500€ de dommages-intérêts. La réquisition était moindre pour le manifestant : 3 mois de prison avec sursis.Finalement, le médecin est condamné à 8 mois avec sursis, tandis que le manifestant a été condamné à 4 mois avec sursis. Le tribunal a refusé la non inscription au casier B2 pourtant réclamée par l'agresseur à la bombe.