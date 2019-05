▶️ [L'INVITÉ DE ZINFOS] Younous Omarjee : "J'ai invité Barack Obama à La Réunion"

Younous Omarjee est le seul député européen sortant réunionnais. S'il est réélu le 26 mai prochain, ce qui est plus que probable étant donné les derniers sondages, ce sera son 3ème mandat. Ou plutôt son deuxième et demi puisqu'il avait remplacé Elie Hoarau à la moitié de son mandat en 2012, lorsque celui-ci avait démissionné.



Désigné meilleur député européen en 2018, initiateur de l'interdiction de la pêche électrique par le Parlement européen, Younous Omarjee a pris ses marques et est aujourd'hui un acteur important.



Il est passé sans que ça ne fasse trop de vagues du PCR, qui l'avait soutenu et permis de se faire élire, à La France Insoumise aujourd'hui, en devenant un des proches de Jean-Luc Mélenchon.



Dans un entretien avec Pierrot Dupuy, il explique notamment le rôle d'un député européen et les différents domaines dans lesquels l'Europe intervient à La Réunion.



Accessoirement, il raconte son dernier entretien avec Barack Obama, l'ancien président américain, et l'invitation qu'il lui a lancée de venir visiter La Réunion...