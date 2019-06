▶️ [L'INVITÉ DE ZINFOS] Patricia Perarnaud présente la journée de l'entreprenariat au féminin de lundi

La Chambre de Commerce organise lundi une Journée de l'entreprenariat au féminin dans ses locaux de la rue de Paris.



Les femmes chefs d'entreprises représentent déjà 28% des 34.800 sociétés enregistrées à La Réunion. Un chiffre qui se situe dans la moyenne nationale, mais que la Chambre de Commerce et la Région ambitionnent de voir augmenter.



Durant toute cette journée, les femmes intéressées pourront rencontrer d'autres femmes qui ont déjà créé leurs entreprises et qui leur parleront des difficultés qu'elles ont rencontrées et des solutions qu'elles ont trouvées. Elles auront également l'occasion de discuter avec tous les acteurs dont elles pourraient avoir besoin : banques, structures d'accompagnement, de conseil...



Si les femmes sont moins nombreuses que les hommes dans le monde de l'entreprenariat, c'est aussi parce-qu'elles rencontrent des difficultés spécifiques. Nul doute que cette journée qui leur est consacrée leur permettra d'obtenir toutes les clés pour leur permettre de mettre toutes les chances de leur côté.



Pierrot Dupuy a rencontré Patricia Pérarnaud, vice-présidente de la Chambre de commerce et organisatrice de cet événement pour qu'elle fasse un point de la situation de l'entreprenariat au féminin et qu'elle explique en détail en quoi consiste cette journée dédiée aux femmes.