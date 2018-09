▶️ L'Hermitage: Le futur hôtel Majestic du groupe chinois CCITS prévu pour fin 2020

Après le Burger King de Grand Fond, Joseph Sinimalé et les équipes municipales de Saint-Paul en charge du SEFI (Service Emploi Formation Insertion) ont signé ce vendredi en mairie centrale une "Charte de l’Emploi" du futur hôtel "Majestic", situé à l'Hermitage les Bains en présence de M. Wang Neo, représentant de M. Zhan Tao Ken, promoteur de l’hôtel et directeur de China International Travel Services (CCITS).



Coût de l'investissement pour l'investisseur chinois : 4 millions d'euros acquis en mai 2017 pour l'achat des 10 000 m2 de terrain et environ 25 millions d'euros pour la construction de l'hôtel. Une structure qui va créer 35 emplois directs, "tous Réunionnais", assure-t-on, aussi bien du coté de la municipalité que des investisseurs chinois. Des pourparlers sont actuellement en cours avec le groupe Accor, qui devrait s'occuper de la gestion de l'hôtel Majestic. CCITS croit fermement à son projet de l'Hermitage-les-Bains. "L'île possède de beaux paysages et après plusieurs rencontres, nous avons décidé d'investir sur Saint-Paul car la municipalité municipalité a un bon programme touristique", explique Neo Wang, représentant du groupe chinois. Ce dernier prévoit, à terme, une arrivée à La Réunion de touristes en provenance de l'Empire du Milieu "plus importante qu'à l'île Maurice". "Il y aura ici de plus en plus de touristes chinois mais nous souhaitons les voir arriver le plus rapidement possible. Cette hôtel, c'est la première pierre que nous posons et nous souhaitons le faire tout d'abord à Saint-Paul", ajoute M.Wang.



Une structure hôtelière siglé 4 étoiles+, et constituée de 80 suites de 60m2 (les plus grandes suites iront jusqu'à 75m2), une salle de conférence avec 400 places assises, de deux restaurants (un de 260 places assises en intérieur et un restaurant bar piscine de 60 places situé en extérieur), sans oublier une partie publique avec cinq boutiques située côté avenue de l'Hermitage. Le Majestic possédera également "la plus grande piscine de l'île avec 600 m2", indique Jean-Christophe Gentric du cabinet Artcade, basé à St-Paul, choisi pour la construction du Majestic.



Le groupe chinois espère la pose de la première pierre avec le maire Joseph Sinimalé "avant la fin d'année pour un début réels des travaux en 2019". La durée du chantier est estimé à 24 mois pour une ouverture "fin 2020", explique le représentant du promoteur.



"C'est la première implantation d'un groupe chinois dans notre île qui a acheté le terrain par ses propres moyens. Ce n'est pas terminé, d'autres groupes chinois s'intéressent à Saint-Paul", assure Joseph Sinimalé, pas peu fier de cette signature avec CCITS. "Ce seront des Saint-Paulois qui seront sélectionnés en accord avec les services de formation de l'emploi de la ville et Pôle emploi fera un retour aux investisseurs", termine "Sini".