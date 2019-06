▶️ L'Etna est entré en éruption pour la première fois de l'année

Après sa dernière éruption en décembre dernier, le volcan italien est de nouveau entré en éruption, pour la première fois de l'année 2019.



L'éruption a débuté jeudi en rejetant des morceaux de lave en fusion dans le ciel.



Bien qu'elle connaisse une légère baisse d'intensité, elle continue de poser un problème de sécurité pour ceux qui gravissent les flancs du volcan, comme le souligne France Info.



Elle ne semble pas non plus être une menace pour les habitations situées à proximité, ni pour l'aéroport de la ville de Catane.



Situé en Sicile, l'Etna est le plus haut volcan actif d'Europe, avec ses 3 295 mètres d'altitude.