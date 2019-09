La grande Une ▶️ L’A330 d’Air Mauritius fait officiellement son entrée sur la piste de l'aéroport de Pierrefonds





L’A330 - 900neo de la compagnie Air Mauritius a atterri à 10H20. Il décollera de Pierrefonds direction l'île Maurice à 12H20 pour ce qui constituera son vol inaugural.



La plateforme aéroportuaire a réalisé d’importants investissements pour un montant de 1,4 millions d’euros pour pouvoir accueillir les gros porteurs.



En mai dernier, un esprit win-win".



Ce samedi matin, quelques minutes avant l'embarquement des pèlerins, les élus membres du syndicat mixte de Pierrefonds tiennent une conférence de presse pour marquer le coup à propos de ce partenariat avec la compagnie mauricienne. Aux côtés de Patrick Malet (maire de Saint-Louis et président du syndicat) et de Michel Fontaine (maire de Saint-Pierre et président de la Civis) se trouve le Ministre du Tourisme de l’Ile Maurice, Anil Gayan.



