A la Une .. ▶️ Kitouni : La marque de maillots de bain peï et écolos ! À seulement 25 ans, Virginie Nortal a déjà créé sa propre marque de maillots de bain peï, fabriqués avec des matières recyclées et recyclables. Ses créations minimalistes et colorées sont inspirées de notre île pour mettre en valeur les corps des Réunionnaises. Kitouni, ou "fesses à l’air" en créole, fait parler d’elle jusqu’en métropole : le magazine Marie-Claire a classé la marque parmi les plus beaux maillots deux pièces de l’été 2019.

"J’ai constaté que sur le marché local il n’y avait pas de marque de maillots de bain réunionnaise alors qu’on est sur une île, ce qui est un peu paradoxal : être au soleil toute l’année, avoir des températures propices à des activités près de l’eau, et ne pas trouver de marque d’ici, c’est comme ça que l’idée m’est venue", explique la jeune créatrice.



Virginie Nortal est en troisième année de droit à Bordeaux lorsqu’elle décide de faire le grand saut dans le monde de l’entreprenariat en 2017. Une décision qui lui réussi puisqu’à seulement 25 ans, la jeune entrepreneure vit aujourd’hui de la vente de ses maillots de bain peï sur sa boutique en ligne.







"J’encourage tous les jeunes à se lancer. Il faut oser et croire à son idée, et persévérer parce que ça ne sera pas tout feu tout flamme tout de suite, mais faut pas lâcher : à force d’y mettre du sien ça paiera."



Et parce qu’elle est également soucieuse de l’environnement, ses maillots sont fabriqués à partir de fibres recyclées : "Ils sont conçus en tissu Econyl, fait de fils de nylon recyclés et recyclables, ce qui est un point très important dans la façon dont on voulait évoluer. L’industrie de la mode est une des industries qui pollue le plus dans le monde, donc on a voulu prendre un tissu recyclé qui est tout aussi agréable, tout aussi élastique et résistant."







Une aventure très enrichissante



Si elle a baigné dans le monde de l’entreprenariat depuis petite, Virginie a quand même dû tout apprendre sur le terrain. Du marketing au design, la Réunionnaise découvre et s’adapte avec brio pour donner vie à son projet : "J’y suis allée un peu au culot et ça a été une succession de bonnes rencontres, par exemple j’ai rapidement trouvé une entreprise à taille humaine à Maurice pour produire la matière première. Puis j’ai dû apprendre, on touche à tout quand on est entrepreneur, de la conception du site web au design du packaging etc, et c’est ça que j’adore dans ce métier."



Locale originale et écolo, tous les ingrédients sont réunis pour faire de la marque un succès. Kitouni a d’ailleurs été remarquée par le célèbre magasine féminin Marie-Claire qui la classe parmi ses maillots favoris de l’été 2019.





