▶️ Kémi Seba: "La Réunion n'est pas une agence publicitaire"

Lorsqu'on lui demande comment il se qualifie, Kémi Seba se présente notamment comme "activiste politique, essayiste, chroniqueur géopolitique et surtout président de l'ONG Urgences panafricanistes"."En Afrique, on me nomme personnalité politique africaine de l'année et pour l'Occident, on me nomme extrémiste… Disons que je suis extrêmement opposé à ceux qui me marchent sur les pieds, si c'est ça être extrémiste, je suis extrémiste et fier de l'être", souligne-t-il lorsque la question lui est posée. Kémi Seba est à La Réunion depuis lundi , invité par les représentants de la communauté Kaf."Ils ont estimé que notre combat politique était un combat qui était le leur, on n'est pas Africains car on est né en Afrique, mais car l'Afrique est née en nous. (...) L'objectif est qu'il y ait un mouvement autonomiste politique culturel qui puisse voir le jour qui s'appuie sur la véritable souffrance du prolétariat réunionnais". À cela, le frère Mathieu, membre d'une association organisatrice, à l'origine du Komité Panafrikin Réyoné ajoute : "la venue de Kémi n'est qu'une première étape à notre combat".Selon lui, le communisme, ou la lutte, la solidarité des classes "existait bien longtemps avant que Karl Marx se lève et décide de dire que l'on va créer ce concept-là". "Parler du métissage, comme le répète Benetton disant que le métissage c'est ce qui permet de faire disparaître le racisme est une hypocrisie", confie-t-il.Concernant notre île, il déclare qu'en trois jours il a déjà eu le sujet de son prochain livre..."La Réunion n'est pas une agence publicitaire, dans laquelle on peut dire 'le vivre ensemble' à chaque seconde, en disant que tout va bien. Il faut qu'on prenne le temps d'écouter la souffrance de ceux à qui on donne trop peu la parole, parce qu'il y a une grande partie de la population qui est mise de côté, et ce n'est pas un hasard, c'est un continum d'une situation coloniale, d'esclavage, cela ne signifie pas qu'on est dans une dynamique d'essentialiser en disant que tous les Blancs sont responsables de la souffrance de tous les Noirs".

Il se dit que l'ONG de Kémi Seba serait financée par l'extrême droite européenne. Une affirmation qui fait doucement sourire l'activiste politique… "Les gens se disent que forcément des identitaires africains qui défendent leur peuple ne peuvent être financés que par l'extrême droite, car ils ne peuvent pas penser par eux-mêmes. Non, nous on veut la décolonisation des territoires d'Outre-mer, ce n'est pas le cas de Marine Le Pen et on marche sur cette dernière, car elle ne nous intéresse pas".



Lorsqu'on lui demande s'il se verrait prendre le pouvoir d'un pays, Kémi Seba confie que "la prise de pouvoir commence par la société civile bien plus que par les élites. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir servir, et on peut être des serviteurs - en latin serviteurs se dit ministères - en étant à l'intérieur de cette société civile. Je ne suis pas obligé d'avoir un salaire mirobolant pour appliquer une politique, parce que la politique locale quand elle marche elle peut être répliquée à différents endroits".



"Il n'y a personne sur cette Terre qui nous fait peur, on a peur que de Dieu, on essaie de mener un combat avec toutes les personnes, quelle que soit leur couleur de peau, qui sont animées par la volonté de la justice sociale", déclare Kémi Seba, en ajoutant - bien qu'il ne souhaite pas être dans "une masturbation intellectuelle ou un égotrip éternel" - que ce qu'ils font aujourd'hui à petite échelle est un exemple pour beaucoup de structures et "c'est une grande fierté".





