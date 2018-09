▶️ Justice, il blesse au couteau son ex devant la crèche, 7 ans de prison L’histoire aurait très bien pu se clôturer aux assises

Le 6 septembre dernier, alors qu'Élodie est devant la crèche avec ses enfants à Saint-André

Son ex conjoint JOAN l’attend, caché derrière un arbre.

Il s'approche d'elle et la supplie de revenir

Devant son refus, l’homme de 32 ans se déchaine et martèle la mère de ses enfants de coups de poing,

Il la blesse avec un couteau et l'insulte avant de prendre la fuite

Il sera arrêté plus tard en possession du couteau mais aussi d'un hachoir.

Dejà condamné 9 fois pour son passif violent

L’homme a été condamné à 7 ans de prison avec maintien en détention.





Zinfos974