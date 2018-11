▶️ Journée mondiale diabète: Des boissons sans sucre ajouté pour lutter contre la consommation de sodas

ADN 974 tend donc à palier ce phénomène et limiter cette consommation de sodas auprès des Réunionnais, diabétiques ou non, en les initiant à un atelier de "boissons non sucrées faites maison".



"On prend de l'eau normale, on met dans un récipient, on coupe tous les fruits en petits morceaux, on laisse infuser et on boit ce jus toute la journée car ça désaltère et il n'y a pas de sucre", explique Nicole Viody, membre de l'association.



Les passants semblent conquis par le concept. Certains viennent également piocher des idées, comme Christophe Coindevel, coach sportif pour Handifit (un sport santé dérivé du handball) qui a récupéré quelques bouteilles infusées pour sensibiliser ses adhérents et tenter de leur faire changer leur habitudes de consommation.