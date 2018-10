▶️ Journée des "Dys": Un papa raconte les difficultés rencontrées par son fils

"Il a des difficultés à se faire comprendre, il a deux mains gauches, faut lui donner un peu plus de temps", explique-t-il. "C'est un grand combat au niveau des institutions, de l'académie ou même de l'Etat." Pour lui, il faut agir maintenant car le problème c'est aussi après, quand ces enfants devront entrer sur le marché du travail.



Le jour de la venue du ministre de l'Éducation, Aymeric s'est fait agresser à son collège, certainement car son comportement a été mal compris. Ce qui lui a valu 10 jours d'ITT. Pour Cédric, ceci aurait pu être évité si l'ASH de son fils était présente. Pour lui, l'école a préféré éloigner le problème en renvoyant l'enfant plutôt que d'essayer de trouver des solutions.



En effet, la question de l'ASH est un réel problème récurrent. Comme nous l'explique Cédric, "Aymeric est suivi par une ASH depuis la primaire, mais chaque année c'est le même refrain, il y a un sérieux manque d'organisation et ça met en panique Aymeric".



"Nous on est pas des clowns, on est des parents", confie Cédric. Il se pose la question si les personnes qui encadrent les enfants aux troubles "dys", que ce soit professeurs, médecins, infirmières, assistants, etc, sont assez qualifiés pour s'en occuper et assez nombreux.



Lorsqu'on donne la parole à Aymeric, pour lui, innocemment, "ça se passe bien". Il ne se sent pas non plus exclu par rapport à ses autres camarades de classe, même s'il ressent qu'il fatigue plus vite et est plus sensible au brouhaha.