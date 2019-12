La grande Une ▶️ Jet’plu : Une barquette biodégradable pour emporter vos restes au restaurant Avoir les yeux plus gros que le ventre, cela arrive à tout le monde. Mais plutôt que de jeter les restes comme cela arrive souvent dans la restauration, l’association Jet’plu propose aujourd’hui aux clients de les emporter dans des barquettes gratuites et biodégradables. Une façon de lutter contre le gaspillage alimentaire, qui séduit autant les consommateurs que les restaurateurs.

"Il y a des gens à La Réunion et dans le monde qui meurent de faim, donc on ne peut pas laisser tout ça partir à la poubelle !" nous indique une cliente du restaurant l’Arbradélis, sa barquette dans la main. À l’intérieur, une belle quantité de frites et la moitié d’un burger que la jeune femme n’a pas terminé.





"C’est une très bonne initiative, ajoute-t-elle, c’est une bonne chose à la fois contre le gaspillage et pour la planète puisque la barquette est biodégradable."



Et c’est Quentin Lapersonne, étudiant à l’EGC et stagiaire au sein de l’association Jet’plu, qui lui remet gratuitement cette barquette d’un nouveau genre. Comme lui, deux autres étudiants travaillent ce jour-là à sensibiliser les clients du restaurant contre le gaspillage alimentaire.





"On passe à travers les tables et on parle aux clients de l’association, et donc des barquettes et des cabas qui sont mis à leur disposition", explique Quentin. "On répond leurs questions et c’est comme ça qu’on les informe sur la composition de ces barquettes biodégradables et compostables, fabriquées à partir de pulpe de canne à sucre."



Antonin Lauri, un autre étudiant en stage, vient justement de discuter avec plusieurs clients du restaurant : "ça c’est très bien passé, les gens sont très intéressés par cette initiative, qui séduit notamment les familles avec des enfants en bas âge. L’alternative barquette en bagasse les surprend et leur parle puisque tous ont la volonté de sortir du plastique."





Changer les mentalités



"Pour 50g de nourriture que vous ne terminez pas et qui sont jetés, ces 50g font partie d’un repas, qui a été élaboré, qui a demandé de l’énergie et du temps, et des aliments tels que des végétaux et des animaux, qui ont été élevés, cultivés et transportés. En remontant comme ça la chaîne, il y a une pluralité de strates qui nécessitent de dépenser de l’énergie et donc produisent de la pollution, explique Philippe Costille, président de l’association Jet’plu, si en aval de cette chaîne on diminue un peu le gâchis, évidemment qu’en amont on va résorber pas mal de choses."



Un geste simple dont les répercussions positives sont très encourageantes, à condition que tout le monde joue le jeu. Changer les mentalités chez les consommateurs s’avère être le plus gros challenge pour l’association : "Convaincre les professionnels, on s’est aperçu que sur le terrain, les jeunes en stage y sont arrivés au-delà de nos espérances. Les institutions nous suivent, les syndicats des restaurateurs nous suivent, donc on a une adhésion au principe", explique Philippe Costille.





Mais il persiste une certaine gêne, voir une honte à repartir avec les restes de son repas sous le bras. C’est pourquoi Jet’plu a voulu tout d’abord proposer une barquette à l’apparence différente, et pour les plus timides, l’association frappe encore plus fort en proposant des cabas aux tissus fleuris et recyclés, fabriqué par l’association Ti Tang Recup, dans lesquels peuvent être transportées les barquettes en toutes discrétion.





5 restaurants "pilotes" participent actuellement à l’opération "Jet’plu c’est encore bon" :



- L’Arbradélis (Saint-Denis)

- La Page Gourmande (Saint-Denis)

- Le Mozart (Saint-Denis)

- Le Petit Gillot (Saint-Denis)

- L’Ardoise d’Odile (Saint-Pierre)

