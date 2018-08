▶️ Jean-François Nativel veut faire tomber la "politique politicienne"

Jean-François Nativel tentera de faire mieux que l’an dernier sur la 7ème circonscription. Avec peu de moyens l'an dernier comme il le reconnaît, le candidat sans étiquette avait quand même réussi à se hisser à la 6ème place derrière des politiques chevronnés (Thierry Robert, Fabrice Marouvin, Sandra Sinimalé et avait été devancé légèrement par Sandra Sinimalé. Les cartes sont rebattues avec l’absence du député sortant et l’absence de l'adjointe de Saint-Paul.



Le militant connu pour son implication dans la crise requin essaiera, justement, d’élargir le spectre des votants. Ça a commencé dès ce matin, en marge de son dépôt de candidature à Saint-Denis, par l’évocation de plusieurs sujets concernant le pouvoir d’achat de la classe moyenne : "Je suis contre la politique de destruction du gouvernement actuel parce qu’on est en train de taper sur les classes les moins aisées avec une baisse des prestations et il y a d’autres menaces qui sont en suspens sur la classe moyenne. Et le gouvernement n’a toujours rien fait sur les ultra riches."