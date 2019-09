La grande Une ▶️ Jacques Chirac, un "grand homme" aux yeux des Réunionnais L’ancien président de la République s’en est allé ce jeudi 26 septembre à l’âge de 86 ans. Durant ses quatre décennies d’homme politique, il aura marqué l’histoire de la France et celle de notre île. Les Réunionnais gardent notamment en mémoire ses nombreuses visites, et son amour pour l’île intense.

La triste nouvelle provoque un vrai pincement au coeur pour Krishna. Le propriétaire de la bijouterie Kalidas avait accueilli Jacques Chirac dans son magasin lorsque celui-ci était encore maire de Paris en 1994.





"Il avait besoin de faire des cadeaux alors il est venu dans la bijouterie. Il m’a donné une petite tape sur l’épaule et alors qu’on ne se connaissait pas il m’a dit : « Krishna, tu veux me présenter quoi aujourd’hui ?", se souvient le bijoutier.



Une fois les achats de l’ancien président terminés, le père de Krishna offre à Jacques Chirac une statuette du dieu Ganesh : "Comme il était déjà candidat à la présidentielle, papa lui a remis un Ganesh en bois de santal, pour lui porter bonheur. Et lorsqu’il a été élu président de la République, il a appelé papa pour lui dire : "voilà, grâce à Ganesh, je suis président."

"Même s’il y croyait ou il n’y croyait pas, c’était vraiment quelqu’un qui était proche des gens et c’est ce que je retiens aujourd’hui. Quelle que soit son orientation politique, ce n’est pas tellement ça qui est important, mais en tant qu’homme, c’était un homme extraordinaire", explique Krishna avec émotion.







Goulam a lui aussi eu la chance de rencontrer brièvement Jacques Chirac durant un séjour à Paris : "Je sortais de mon immeuble quand je suis tombé sur lui. J’ai dit : « je suis de La Réunion » et il a répondu « ah! Bonjour La Réunion ! » alors il a discuté gentiment quelques minutes avec moi. Il était Premier ministre à l’époque, c’était un moment extraordinaire !", raconte en souriant le Dyonisien.



"Pour moi Jacques Chirac, c’est un Monsieur." conclut-il.

"ça me touche, ça me peine, parce que c’était un très bon président. Lui et Mitterrand" , nous confie Martine, "rien à voir avec ceux qui sont en poste là !" .



"Il était chaleureux, proche des gens, surtout au salon de l’agriculture ! On en fait plus des comme lui, et personne ne sera à sa hauteur", ajoute la Dionysienne quelque peu mélancolique.

Pierre lui, garde un souvenir plus modéré de l’ancien président : "Il était comme les autres, en bien et en mal. Et depuis il y a eu mieux et il y a eu pire."



"Il a bien vécu, c’était un grand homme. Ce sont des grands hommes ça, comme mon père !", conclut-il en souriant.

