A la Une ... ▶️ JH Ratenon: "J'étais moi-même au RSA peu de temps avant d'entrer dans cet hémicycle" Hier, lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée Nationale, le député France Insoumise Jean-Hugues Ratenon a interpellé la ministre Agnès Buzyn quant à la proposition du gouvernement d'instaurer des contreparties aux aides sociales. Il est en effet question que les bénéficiaires des minima sociaux travaillent bénévolement. Le député s'insurge contre une mesure qui stigmatise les plus démunis, dont il rappelle qu'il fut il y a peu, tandis que les plus riches se voient offrir des cadeaux fiscaux. Voici plus bas la retranscription du discours du député Réunionnais.

Monsieur le Premier ministre,

Le peuple est à l'agonie et il faut être sourd ou malentendant pour nier le désastre social de vos actions. Pire: vous imposez une dérive autoritaire pour tenter de faire taire les gens qui ne sont rien, ces pleurnichards, ces fainéants, ces gens qui vous coûtent "un pognon de dingue".



Rien ne vous arrête. Vous venez d'ouvrir la porte à la mise en place de contreparties à l'octroi des prestations sociales. Je ne puis rester silencieux face à cette atteinte, car j'étais moi-même au RSA avant d'entrer dans cet hémicycle.



N'oublions pas une chose: nous parlons de gens qui survivent, qui sont sous le seuil de pauvreté, et auxquels vous faites déjà la chasse depuis votre arrivée au pouvoir. Je connais le quotidien de ces gens, je partage leur vie, leur désespérance, leur souffrance. Nous parlons d'hommes, de femmes et d'enfants dont les moyens financiers sont tellement bas que mobiliser la solidarité nationale est impératif.



C'est l'honneur même de notre République, car la fraternité et le respect ont encore leur place dans notre société, et la contrepartie existe déjà: ce sont les cotisations sociales.



Monsieur le Premier ministre, quand cesserez-vous d'accabler nos concitoyens dans la difficulté? Demandez des contreparties à ceux qui nous coûtent très cher: vos amis les riches à qui vous avez offert la suppression de l'ISF et plusieurs dizaines de milliards d'euros de CICE.



Après le travail d'intérêt général, comptez-vous rétablir l'esclavage?

