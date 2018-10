▶️ Intoxiqués après avoir mangé des brèdes chouchou: Témoin de l'incident, elle raconte

Comme de nombreux dimanches soirs, Nadine (non d'emprunt) et sa famille se retrouvent devant un bouillon de brèdes chouchou. Mais ce jour-là, alors que c'était l'anniversaire de sa fille, les choses ne se sont pas passées comme prévues. Des feuilles de Datura, une plante très toxique, se sont glissées dans les herbes ramassées La soeur de Nadine nous confie son ressenti sur ce terrible incident qui a touché six personnes de sa famille, dont son petit-fils de 3 ans. Ce dernier et deux autres personnes sont encore sous surveillance médicale."Je vous préviens si vous avez cette plante chez vous, c'est un danger mortel, ça tue les gens, ça fait comme si vous êtes drogués", confie-t-elle encore sous le choc d'avoir vu sa famille dans cet état-là.