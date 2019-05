▶️ Insultes, crachats,... Les membres de Milit'Activ agressés devant le cirque Zavatta

Francis Kubezyk s'interpose. "Il est venu vers moi en m'insultant de tous les noms, notamment avec des propos plus qu'homophobe, puis en traitant ma mère avec des mots que je vous laisse deviner. Ensuite, il s'en est pris aussi à d'autres manifestants, notamment des filles, en leur crachant dessus" , poursuit-il.



L'individu s'en prend ensuite à une pancarte réalisée par les militants en la déchirant. Et poursuit les hostilités. "Il m'a craché à la figure et m'a envoyé un grand coup de pied dans le dos. J'ai chuté et je me suis blessé à l'arrière du pied, sans gravité", raconte encore le président de Milit'Activ 974.



Après ces échanges musclés, la police nationale est arrivée avec deux véhicul es. "Lorsqu'ils sont repartis, il m'a menacé en me demandant si on était bien assuré en me montrant nos véhicules" .