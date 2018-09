A la Une .. ▶️ Insalubrité: St-André va tester un "permis de louer" pour faire la chasse aux marchands de sommeil









Dans le cas contraire, si le logement est considéré comme totalement insalubre, le maire, par son pouvoir de police, peut refuser la mise en location du bien.



Troisième hypothèse, probablement la plus rencontrée, dans le cas où l'habitat nécessite des travaux, le maire émettra des réserves mais pourra, avec les services municipaux, accompagner le propriétaire pour qu'il puisse réaliser ces travaux de mise en conformité.



À La Réunion, Saint-André devient la première commune à expérimenter cette mesure inscrite dans la loi ALUR. Une expérimentation qui débutera tout d'abord à compter d'avril 2019 jusqu'en juin 2020 dans le secteur du centre-ville, où pas moins de 230 logements insalubres ont déjà été recensés par les services de la mairie. "Il s'agit de sanctionner les marchands de sommeil et d'accompagner les personnes de bonne foi", explique Jean-Marie Virapoullé, 2nd adjoint à la mairie de Saint-André et chargé de l'habitat.



Et pour les propriétaires peu au fait de la règlementation, l'amende risque d'être très salée puisque les pénalités, qui seront exercées par le préfet, pourront aller de 5 000 à 15 000 euros en fonction des situations. "Nous allons alerter aussi la CAF lorsque le permis de louer ne sera pas attribué et l'APL ne sera pas attribuée dans cette zone pour ce logement", poursuit M.Virapoullé. "Cela permettra d'avoir une double peine: la pénalité appliquée par le préfet mais aussi la non-attribution de l'APL qui est un élément essentiel aujourd'hui dans les locations de logement", ajoute-t-il. La municipalité de St-André veut faire la chasse aux marchands de sommeil. Lors du conseil municipal qui s'est tenu hier, les élus ont voté à l'unanimité une mesure expérimentale visant à accorder à des propriétaires, privés ou bailleurs sociaux, un "permis de location" afin de lutter contre l'habitat insalubre. Ce nouvel outil prévoit que dans des secteurs géographiques définis, les communes pourront réaliser des contrôles pour vérifier la bonne qualité des logements mis en location. Au moment de la location d'un logement, les propriétaires devront se rendre au service habitat de la mairie et pour y remplir des formulaires et transmettre le fameux consuel. Le technicien du service habitat se rendra ensuite dans le logement concerné et si aucune anomalie n'est recensée, le permis de louer est accordé gratuitement au propriétaire.Dans le cas contraire, si le logement est considéré comme totalement insalubre, le maire, par son pouvoir de police, peut refuser la mise en location du bien.Troisième hypothèse, probablement la plus rencontrée, dans le cas où l'habitat nécessite des travaux, le maire émettra des réserves mais pourra, avec les services municipaux, accompagner le propriétaire pour qu'il puisse réaliser ces travaux de mise en conformité.À La Réunion, Saint-André devient la première commune à expérimenter cette mesure inscrite dans la loi ALUR. Une expérimentation qui débutera tout d'abord à compter d'avril 2019 jusqu'en juin 2020 dans le secteur du centre-ville, où pas moins de 230 logements insalubres ont déjà été recensés par les services de la mairie. "Il s'agit de sanctionner les marchands de sommeil et d'accompagner les personnes de bonne foi", explique Jean-Marie Virapoullé, 2nd adjoint à la mairie de Saint-André et chargé de l'habitat.Et pour les propriétaires peu au fait de la règlementation, l'amende risque d'être très salée puisque les pénalités, qui seront exercées par le préfet, pourront aller de 5 000 à 15 000 euros en fonction des situations. "Nous allons alerter aussi la CAF lorsque le permis de louer ne sera pas attribué et l'APL ne sera pas attribuée dans cette zone pour ce logement", poursuit M.Virapoullé. "Cela permettra d'avoir une double peine: la pénalité appliquée par le préfet mais aussi la non-attribution de l'APL qui est un élément essentiel aujourd'hui dans les locations de logement", ajoute-t-il.

SI Lu 135 fois





Dans la même rubrique : < > ▶️ St-Louis: Envahi par les rats provenant d'une casse marron ▶️ Revégétalisation de l'Hermitage: Le premier arbre (symbolique) planté dans un contexte tendu