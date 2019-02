▶️ Inceste et proxénétisme sur sa fille: "Ses déclarations : c’est du pain béni"

Le premier des deux jours de procès de cette affaire particulièrement "abominable", selon les propres qualificatifs de la partie civile, s’est ouvert ce vendredi devant la cour d’assises de La Réunion.Avocat de la jeune fille abusée par son père, Me Laurent Payen livre ses impressions sur ces toutes premières heures d’audience. L’évidence transparaît dans chacune des tentatives de défense de ce père accusé de viol et de proxénétisme sur sa propre fille. "L’enquêteur l’a dit, ses déclarations : c’est du pain béni tant elles ne peuvent être accréditées par rien", rappelle Me Payen.Rappelons que l'accusé doit répondre des faits d'aide, d'assistance ou de protection de la prostitution d'autrui et de viol incestieux commis sur un mineur par une personne ayant autorité sur la victime. Le verdict sera rendu lundi.