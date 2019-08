▶️ Incendies dans le Gard: Le pilote d'un bombardier d'eau meurt dans le crash de son appareil

Alors qu'il était engagé hier dans la lutte contre les incendies à Générac (Gard), où près de 700 hectares de bois et de vignes ont brûlé depuis mardi, le pilote d'un bombardier d'eau a perdu la vie dans le crash de son appareil. Le Tracker de la Sécurité civile s'est écrasé peu avant 17h30 alors qu'il était mobilisé sur un feu de forêt.



"À 17 h 20, un pilote de Tracker de la sécurité civile a perdu tragiquement la vie alors qu'il combattait courageusement l'incendie en cours (...) Une enquête judiciaire est en cours, placée sous l'autorité du procureur de la République, qui s'est déplacé sur les lieux", a indiqué la préfecture du Gard dans un communiqué.



Le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, a salué la mémoire du pilote disparu sur Twitter: "Ce soir un pilote de bombardier d’eau a trouvé la mort à Générac en luttant contre les flammes. Il a donné sa vie pour sauver celle des autres. Tel est le quotidien de tous les sapeurs-pompiers de France. Pensées pour la famille et pour les camarades de ce héros français."



Le procureur de la République de Nîmes, Eric Maurel, avait insisté jeudi sur le fait que les enquêteurs privilégiaient la piste de "l'acte volontaire" pour le départ de feu. Une enquête judiciaire a d'ores et déjà été ouverte.



Le dernier drame de ce type en France remonte en 2005, où un Canadair s'était abîmé en mer avec son pilote et son copilote au large de Calvi (Haute-Corse).