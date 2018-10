▶️ Incendie à Cambaie : 4 pompiers du Port brûlés au 2e degré, le maire dénonce un manque de moyens

"S'il y avait eu deux incendies, il n'y aurait plus eu de pompiers pour le gérer", c'est le triste constat établi par le maire du Port, Olivier Hoarau.Et le dispositif de secours déployé ce vendredi a été impressionnant. Plusieurs dizaines de soldats du feu de plusieurs casernes et forces de l'ordre ont été mobilisés suite au dramatique incendie survenu à Cambaie . Un employé qui effectuait de la soudure a été pris au piège par les flammes. Les secours ne sont malheureusement pas parvenus à le sauver.Du côté des soldats du feu, le bilan est également lourd. Au moins 14 pompiers ont été blessés. Parmi les hommes qui ont tenté de venir en aide à la victime, plusieurs effectifs du Port. Les soldats du feu ont été victimes d'un retour de flamme alors qu'ils tentaient d'évacuer l'employé. 4 soldats du feu portois ont été brûlés au 2e degré. Leur pronostic vital n'est pas engagé. 2 autres pompiers sont en état de choc.Le maire du Port, tenait une conférence de presse ce vendredi après-midi. Le premier magistrat de la ville déplore le manque de moyens. Aujourd'hui, il n'y a plus de pompiers opérationnels au Port.Autre carence pointée du doigt, le matériel. Le camion-citerne utilisé ce vendredi matin était défaillant. Chez les soldats du feu, tristesse et colère dominent cet après-midi.2 millions d'euros ont été investis dans une nouvelle caserne, prévue pour mi-décembre. Mais peut être "de beaux bâtiments sans effectif", déplore le maire du Port. L'incendie d'ampleur est un risque qui existe et auquel les pompiers du Port ne peuvent pas répondre actuellement, s'inquiète Olivier Hoarau.Compte tenu du nombre important d'entreprises à risque au Port, Olivier Hoarau en appelle au prefet, au Département et au Sdis pour participer à une reunion exceptionnelle.