▶️ Impressionnant : La vidéo de l'attaque de la Région comme si vous y étiez

Après avoir attaqué à la meuleuse un petit portail annexe, il y a eu une brève mais violente échauffourée avec les vigiles et le personnel de sécurité, qui fera un blessé chez les employés de la Région.



Ils ont ensuite fracturé la porte d'accès principale à la Pyramide inversée, avant que les forces de l'ordre n'interviennent.



Un des manifestants a tout filmé de l'intérieur et a publié la vidéo sur sa page Facebook "



Les images sont impressionnantes et montrent la violence de ce qui s'est passé. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de les diffuser.



Nous nous sommes interrogés sur le fait de savoir si nous devions flouter ou non les visages des manifestants. Nous avons finalement décidé de ne pas le faire. D'abord parce que ça aurait été mission impossible vu la longueur de la vidéo et le nombre de personnes à flouter. Mais aussi car ça aurait été une profonde hypocrisie de notre part de flouter les visages, et en même temps de vous donner le lien grâce auquel vous pouviez visionner la vidéo à visage découvert.



