Société ▶️ Impôts 2019 : Demandez conseil à un expert comptable gratuitement ! Déclarer ses revenus peut rapidement devenir un casse-tête. C’est pourquoi des experts comptables bénévoles proposent leur aide gratuitement, une fois par an à l'occasion de l'opération Allô Zimpôts. Ce vendredi les portes de l’ordre des experts comptables sont ouvertes à tous. Suite à "l’année blanche" et au prélèvent à la source, les experts s’attendent à être particulièrement sollicités cette année.

"C’est un succès parce que la déclaration d’impôts c’est quand même quelque chose d’un peu anxiogène. C’est compliqué, c’est un nombre très important de formulaires, il y a des cases de partout, et tout le monde veut les remplir correctement", explique Rémy Amato, président de l’Ordre des experts comptables.



À L’Ordre des experts comptables de Saint-Denis, et à la Cité des métiers à Saint-Pierre, les experts comptables attendent près de 300 visiteurs pour cette 9ème édition de Allô Impôts.



C’est plus que les années précédentes : l’année "blanche" ainsi que le prélèvement à la source devraient encore soulever des questions chez les contribuables.



"J’avais quelques questions sur le prélèvement à la source, nous confie Linda, venue consulter à Saint-Denis, je me demandais comment étaient faits les calculs, quels étaient les critères, quelle est l’année de référence etc".



"Je suis venu pour vérifier que je n’avais pas fait d’erreurs sur ma déclaration, que j’avais bien fait les choses. Maintenant je suis rassuré!" indique Antoine, un autre visiteur.



"Souvent les personnes qui viennent nous voir ont déjà passé plusieurs heures sur impôt.gouv, et sont venues pour confirmer que ce qu’ils ont fait est correct", explique Remy Amato.



La grande majorité des personnes qui consultent durant l’opération Allo Zimpôts sont des particuliers aux déclarations complexes : fonciers, défiscalisation, différentes sources de revenus etc.



"Nous avons reçu une personne ce matin qui appréhendait d’aller sur imots.gouv, et d’ouvrir son espace en ligne pour faire sa déclaration, bien qu’elle semblait savoir utiliser l’informatique. Notre rôle à nous à ce moment là est de démystifier tout ça". Conclut le président de l’ordre des experts comptables.



L’accueil du public se termine ce soir à 16h, mais une hotline reste joignable jusqu’au 22 mai pour les contribuables qui ont des questions : 08000 65432.

Charlotte Molina Lu 131 fois





