▶️ Images impressionnantes des inondations qui ont fait plusieurs morts à Madagascar

Les pertes humaines sont considérables. Les autorités malgaches ont dressé un bilan suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues sur la Grande Ile ces derniers jours. Ce bilan, en date de ce mercredi 8 janvier à 15 heures locales, pourrait évoluer.



Dans la capitale Antananarivo, 2 personnes sont décédées dans l'écroulement d'un mur. Il s'agit d'une jeune femme de 19 ans et d'un ressortissant comorien de 30 ans.



Dans le quartier d'Androhibe, un homme de 45 ans est mort noyé. À Ivandry, une femme enceinte est morte électrocutée à cause de la chute d'un câble électrique.



Au total, 371 personnes sont déclarées sinistrées et 94 ont perdu leur habitation.