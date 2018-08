La grande Une ▶️ Il mène son combat contre les réseaux pédophiles depuis La Réunion À l’heure ou l’Église se débat dans des scandales de pédophilie, un père de famille a décidé d’agir à son niveau, avec ses moyens et sur notre île. Il a monté une page qui liste et rassemble multitudes de sources, d’articles et d’enquêtes sur les réseaux pédophiles. L’occasion pour lui d’être aussi une oreille attentive aux victimes.

"L’internet n’est pas qu’un loisir ou un hobby, on peut également s’en servir comme une arme" entame Steven*. Il a donc décidé de combattre sur le terrain virtuel à travers une page Facebook intitulée "réseaux, torture et snuffmovies".



3 millions de visiteurs sur sa page



"Aujourd’hui nous comptons 1.000 abonnés, ce qui est peu mais nous avions une autre page qui comptait 175.000 abonnés dans le monde et qui a été censurée à la suite de dénonciations précises de sites pédophiles. Ces sites n’ont pas été fermés, mais notre page a été supprimée. Si moi avec mes amis on a réussi, avec zéro euro, à toucher 175.000 personnes, avec des pics dans la semaine ou 3 millions de personnes lisaient nos publications dans 50 pays différents, on pourrait diffuser plus largement ces informations", explique le père de famille.



Ce combat, Steven le mène pour son fils, mais également pour tous les enfants. "C’est un problème de santé publique. Sur tous ces enfants agressés, une partie va devenir agresseurs à son tour" regrette-t-il.



La Réunion n’est pas protégée



Et notre île n’est pas en reste, "récemment à Maurice, il y a eu un réseau démantelé. Il y a eu aussi plusieurs affaires de petits réseaux à La Réunion, il y a quelques mois quelqu’un a été accusé de prostituer sa fille dans les milieux du football local. Il y a plusieurs années, un réseau mondial est tombé, il y avait un Réunionnais qui en faisait partie. Cela touche toutes les catégories socio professionnelles, tous les pays, personne n’est à l’abri", appuie Steven.



Et c’est bien pour cela qu’il agit en ligne. "Nos enfants ne sont pas du tout en sécurité sur internet, les pédophiles utilisent beaucoup internet pour piéger leurs victimes, sur Facebook, Youtube, Whatsapp" explique-t-il.



Sa page sert aussi de point d’ancrage et de communication pour les victimes désemparées. "J’ai réussi, à force de dialogue avec une victime qui avait pris contact, elle a porté plainte contre ses agresseurs qui ont été condamnés. Notre travail porte ses fruits", confie Steven.



Pas de théorie du complot



Quant à ceux qui le critiquent en le taxant de complotiste, c’est un peu désabusé que l’homme répond. "Aujourd’hui, le monde entier est au courant qu’un prince va se marier en Angleterre, ou que deux rappeurs se sont battus dans un aéroport. Mais ces informations qui dérangent, et pour lesquelles il y a des preuves, les gens ne veulent pas entendre ces vérités", conclut Steven.



*Prénom d’emprunt. Laurence Gilibert - laurence.gilibert@zinfos974.com Lu 596 fois





