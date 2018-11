▶️ "Il faut dire stop à l'esclavage moderne !"

Le mouvement des gilets jaunes a fondé son action au moment des hausses annoncées du prix des carburants mais le spectre des mécontentements s’est élargi au fil des semaines. Au point aujourd’hui de trouver écho auprès de ceux qui, comme en 2009 et le Cospar, avaient été parmi les premières manifestations contre la vie chère à La Réunion.



Hormis les traditionnels fauteurs de trouble qui profitent de chaque occasion pour s’exprimer dans la dégradation de mobiliers publics et de biens privés, des manifestants ont un message particulier à faire passer. Maggy nous explique les raisons profondes de son ras-le-bol. C’est dans la bonne humeur et en famille que la sudiste passe sa journée au niveau de la quatre voies de Saint-Pierre.