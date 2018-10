▶️ Ibrahim Patel déféré au tribunal de Champ Fleuri

Après avoir épuisé les 48 heures possibles de garde à vue, Ibrahim Patel a quitté le commissariat Malartic pour être transféré au palais de justice de Champ Fleuri, en compagnie des autres gardés à vue, Hutson Andy et Younous Vally. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie a passé mardi soir sa deuxième nuit dans une cellule du commissariat de Saint-Denis. Huit autres élus et administratifs de la CCIR ont connu le même sort depuis lundi matin, mais certains ont pu regagner leur domicile depuis.



Peu après 7h30 ce mardi, le président de la CCI est arrivé dans un fourgon de police pour être présenté à un magistrat à compter de 8H30, au mieux. Au cours de son défèrement, sa probable mise en examen pour fraude électorale devrait lui être signifiée avant sa remise en liberté dans l'attente d'un procès.



Rappelons qu'Ibrahim Patel est soupçonné d'avoir organisé une fraude à grande échelle lors de l'élection à la présidence de la chambre consulaire en novembre 2016. Comme nous le répétait ce lundi Bruno Cohen, candidat malheureux de la liste Union Péi, des enveloppes de vote destinées à des entreprises non supprimées du registre de la Chambre de commerce auraient été interceptées pour modifier les résultats des collèges à pourvoir.



Ibrahim Patel, candidat de la liste Trajectoire TPE PME, avait obtenu un score sans appel qui avait interpellé à l'époque. Une plainte de Bruno Cohen à l'encontre des 34 élus de la chambre (2 élus s'étaient désolidarisés du stratagème frauduleux) avait été déposée sur le bureau du procureur de la République.



Le 10 novembre 2016 à 01h30 du matin, la proclamation des résultats donnait Ibrahim Patel majoritaire dans les trois collèges de vote que sont les collèges service, industrie et commerce. Une majorité déconcertante qui permettait à sa liste de remporter l'intégralité des 36 sièges à pourvoir.