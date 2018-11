A la Une .. ▶️ Huguette Bello : "La taxe sur les carburants est un péage de la NRL qui ne dit pas son nom" Le PLR tenait ce matin conférence de presse sur l'augmentation de la taxe régionale sur les carburants. La députée Huguette Bello y voit une manière détournée de la part de la région Réunion de faire payer aux Réunionnais les surcoûts de la NRL.





Les routes de l'île sont de plus en plus paralysées par des kilomètres de bouchons, La Réunion compte 515 km de routes pour 100 000 habitants, contre 1000 km en France hexagonale. Pourtant, un Réunionnais sur trois n'a pas de voiture. L'image d'Epinal du Réunionnais amoureux de sa voiture est alimentée par l'absence d'alternative concrète, se déplacer autrement qu'en voiture relève du défi. Un défi qu'Huguette Bello lance à Didier Robert et Fabienne Couapel-Sauret: monter au Maïdo à vélo, puisque, dit-elle, "ils enjoignent les Réunionnais à prendre un vélo, qu'ils montrent l'exemple".



Une démonstration par l'absurde de la part de la députée, qui insiste sur la spécificité géographique de notre territoire : "la seule commune plate, c'est Le Port", avant de rappeler que le projet de Tram-train enthousiasmait les Réunionnais, qui se retrouvent à présent prisonniers du tout-voiture, par un choix politique.



Dans ce contexte de paralysie quotidienne sur les routes, sans alternative réelle, sur un territoire particulièrement touché par la pauvreté (42% de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté), l'augmentation de la taxe régionale sur les carburants semble une hérésie à Huguette Bello. D'autant que rien n'oblige la région à cette augmentation, qui rapportera, si l'on y ajoute l'ensemble des taxes sur les voitures (permis de conduire, carte grise...) pas moins de 200 millions d'euros par an à la région, affirme la députée.



"Pourquoi autant de taxes? La réponse est à trouver dans les orientations budgétaires. La région est endettée à hauteur de 1,28 milliard d'euros, qui seront remboursés sur les prochaines 45 années." Un endettement qu'Huguette Bello impute en majeure partie à la NRL, qui a déjà coûté 2 milliards, pour une moitié de route. "C'est Didier Robert qui a mal négocié avec les entreprises, et maintenant, ce sont les Réunionnais qui vont payer ses erreurs", s'insurge Mme Bello. "Cette taxe est un péage qui ne dit pas son nom", poursuit-elle.







L'annonce faite hier par Didier Robert d'un "chèque carburant" de 100€ pour les 100 000 foyers les plus humbles de l'île est une fausse réponse, pour Huguette Bello. D'ici 2015, un plein coûtera entre 80 et 100€ selon les véhicules, affirme en effet la députée. Ce chèque sera accessible uniquement via internet, or la fracture numérique touche les plus humbles des citoyens, destinataires du dispositif. L'accès internet risque d'être un frein pour les bénéficiaires du chèque carburant: "Est-ce le moyen de faire en sorte que les gens ne fassent pas la demande et que l'argent reste dans les caisses de la région?" s'interroge la députée.

